Нардеп Ясько накануне своего дня рождения показала новые фото с Саакашвили

“Я бы очень хотела, чтобы обстоятельства были другими. И чтобы мы праздновали мой день рождения вместе. И чтобы было тепло, радостно, интересно и гармонично – как всегда, когда мы вместе”, – написала нардеп.

Она выразила надежду, что ситуация с Саакашвили, который находится в заключении в Грузии и голодает 17-й день, скоро изменится.

На фотографиях, которые обнародовала Ясько, они с Саакашвили запечатлены в центре Киева, на поле подсолнухов, на велосипедной прогулке, во время зимнего отдыха и в домашней обстановке.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/posts/375219141015740

17 октября Ясько написала на странице в Facebook, что ей исполняется 31 год.

“Каждый год я прохожу, как несколько. Количество вызовов и трудных ситуаций возрастает. Я не всегда знаю, почему так интенсивно. Не всегда готова принять. Но я иду. Я знаю, что я хочу. И я знаю, во что я верю. “Я верю в любовь, правду. Я верю в Украину”, – отметила нардеп.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/posts/375245281013126

Контекст:

Ясько 1 октября опубликовала видео, на котором они с Саакашвили рассказывают, что “любят друг друга и поддерживают”. Жена экс-президента Грузии Сандра Рулофс отметила, что ролик был неожиданным для нее.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.

Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

—