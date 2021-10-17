Комаровский рассказал, что Зеленский предлагал ему стать народным депутатом

Комаровский сообщил, что два раза отказывал Зеленскому, который предлагал ему пойти в политику. В первый раз речь шла о руководстве Министерством здравоохранения.

“Когда Владимир Александрович собирался в президенты, мы с ним встретились в Харькове. Я сказал, что всегда готов подсказать. Быть тем, кто советует, я однозначно могу… Владимир Александрович мне звонил, звал в команду, звал в министры. Я сказал, что организация здравоохранения – это не мое, но я всегда могу быть рядом в качестве человека, который всегда может сказать, что стоит за этой темой в медицине – медицинская наука, польза для людей или бизнес”, – отметил медик.

Второй раз глава государства предлагал Комаровскому баллотироваться в парламент от партии “Слуга народа”, но тоже получил отказ.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.

Комаровский родился 15 октября 1960 года в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр “Клиником” в Харькове.

Комаровский – автор многочисленных научных трудов, ведущий ряда телевизионных программ.

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