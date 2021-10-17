 

Боевики на Донбассе 11 раз нарушили перемирие – штаб ООС

17.10.2021, 8:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Боевики четыра раза применили запрещенное минского договоренностями оружие.

В направлении Луганского наемники совершили два обстрелы из гранатометов различных систем. В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

“Позиции украинских воинов у Красногоровки враг два раза обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от Крымского  российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы”, – отметили в релизе.

У Широкино боевики открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а в направлении Марьинки – из минометов калибра 82 мм. В районе Светлодарска обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

В штабе ООС сообщили, что потерь среди украинских военнослужащих не было.

По состоянию на 7.00 17 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1220999435059337

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Das Erste – Олимпиада в Токио открылась — с опозданием на год и перед пустыми трибунами

01.10 / Разумков о конфликте со “Слугой народа”: Когда говорят, что это никак не связано с позицией Банковой – я думаю, что это не так

11.07 / Аэропорт Крыма впервые за пять лет принял рейс из Владивостока

23.02 / Дональд Трамп явно не намерен оставаться в стороне от американской политики

21.07 / Главред – Запад помешал — Саакашвили объяснил, почему Украина сдала Крым без боя

05.07 / Число жертв коронавируса в Москве приближается к 4 тысячам

28.12 / На дистанционку перевели 65% российских студентов

08.10 / Гендиректор “Метинвеста”: Каждый наш подрядчик проходит предквалификацию. “Метинвест” работает “вбелую” и требует того же от всех партнеров

27.09 / Помпео пообещал, что РФ не вмешается в выборы американского президента

18.01 / Захарова велела странам Запада беспокоиться о своих проблемах, а не о Навальном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика