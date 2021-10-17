 

За сутки в Украине госпитализировали около пяти тыс. заболевших COVID-19

17.10.2021, 8:04, Новости дня
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Среди заболевших за прошлые сутки – 1086 детей и 154 медика.

Умерло 16 октября 219 человек, выздоровел 3541 пациент, госпитализировано  4747 заболевших.

Больше 1 тыс. случаев за сутки подтвердили в Одесской (1396) области.

16 октября в Украине сделали 72 970 тыс. тестирований на коронавирус.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 635 170 случая COVID-19, умерло 60 633 человек, выздоровело 2  325 997 пациентов.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1973286202834475

 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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