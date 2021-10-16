В Черновцах обстреляли автомобиль на ходу, два человека ранены

Полицейские 14 октября получили сообщение о том, что в больницу доставили двух человек с огнестрельными ранениями рук.

По версии правоохранителей, на одной из улиц областного центра неизвестные несколько раз выстрелили из оружия по машине во время движения. В момент стрельбы в автомобиле ехали 49-летний мужчина и 63-летняя женщина.

Правоохранители задержали подозреваемого, 22-летнего жителя Ивано-Франковска, и поместили его в СИЗО. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и п. 1 и п. 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух или более лиц, умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Суд 16 октября избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

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