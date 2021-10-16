 

Соединенные Штаты осудили российскую перепись населения в оккупированном Крыму

16.10.2021, 19:32, Новости дня
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“Соединенные Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины”, – отметил он. 

The United States condemns Russia’s census in occupied Crimea as yet another attempt to undermine Ukraine’s independence, sovereignty, and territorial integrity. #CrimeaIsUkraine

— Ned Price (@StateDeptSpox) October 15, 2021

С таким же заявлением выступило в Facebook посольство Соединенных Штатов в Украине.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10159326128861936

Перепись населения оккупированного Крыма Россия начала 15 октября. Действия страны-оккупанта осудили в Украине и Европейском союзе.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что перепись населения, которую Россия проводит в Крыму, является частью действий, направленных на легализацию полуострова как якобы территории РФ.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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