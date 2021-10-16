В России заявили о возможном повторении энергетического кризиса в Европе

“Мы готовы к диалогу. Об этом и президент [России Владимир Путин] говорил. Мы готовы разговаривать с нашими европейскими партнерами, и здесь речь идет не только о текущем газовом сезоне. Не исключено, что такая ситуация может повториться. Сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 млрд м³ газа. Надо что-то с этим делать”, – отметил Новак.

Российский чиновник полагает, что власти Европы упустили время и теперь им “придется побороться за российский трубопроводный газ”.

“В этом году рекордные показатели потребления газа внутри страны. Это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период и с климатической ситуацией, потому что маловодность – гидроэлектростанции меньше вырабатывают. И, конечно же, это последствия прошедшей длительной и холодной зимы, потому что мы тоже из своих подземных газохранилищ изъяли больше, чем обычно. Дополнительно потребовалось закачивать газ в наши подземные хранилища”, – объяснил ситуацию Новак.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у России лишний газ для поставок в Европу, он сказал: “У нас есть возможность для исполнения контрактов, если будут заявки дополнительные. Безусловно, можно будет рассмотреть дополнительное участие”.

Контекст:

В Европе биржевые цены на газ установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

До конца сентября стоимость топлива увеличилась до $1430 за 1 тыс. м³, однако 7 октября откатилась до $1001 за 1 тыс. м³. В ходе торгов на лондонской бирже ICE 14 октября цена 1 тыс. м³ природного газа взлетела выше $1200 тыс., свидетельствуют данные площадки.

По данным Reuters, “Газпром”, а также норвежская компания Equinor покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла в последнее время на 300%.

Группа депутатов Европарламента заявила, что “Газпром” может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и манипулировании рынком. В “Газпроме” эти обвинения отвергли.

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