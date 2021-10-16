 

В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух пешеходов на переходе. Один из них погиб

16.10.2021, 17:44, Новости дня
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ДТП произошло на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе Киева. Водитель грузовика MAN 1974 года рождения совершил наезд на пешеходов и скрылся с места происшествия. В полиции утверждают, что водитель был пьян. Драгер показал 2,68 промилле алкоголя в его крови.

Патрульные полицейские остановили его на Столичном шоссе и задержали. Пострадавших, 1977-го и 1996 годов рождения, госпитализировали.

По информации Общественного, пострадал сценарист вещателя Александр Зинченко, который также является автором “Украинской правды” и одним из основателей проекта издания “Историческая правда”. Его товарищ Александр Шибицкий скончался в больнице.

В своем Facebook Зинченко написал, что пытался наложить жгут собственным ремнем, но детали происшествия не помнит.

“Ничего не помню. […] Вчера на нас с Александром Шибицким на тротуаре сбил пьяный на грузовике. Только что мне сообщили, что Саши не стало. У меня, наоборот, – второй день рождения. Я отделался рассечением и легким сотрясением мозга. Дорогие друзья, я в шоке. Саша в мае потерял отца. Теперь семья потеряла сына. Я очень прошу помочь семье Саши. Ему через неделю должно было исполниться 25 лет”, – отметил Зинченко.

https://www.facebook.com/oleksandr.zinchenko/posts/4895810657100498

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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