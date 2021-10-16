 

Virgin Galactic миллиардера Брэнсона не будет отправлять туристов в космос до конца 2022 года

16.10.2021, 10:30, Новости дня
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Во время испытаний специалисты Virgin Galactic выявили недостатки в прочности некоторых материалов, что ставит под угрозу безопасность кораблей. Устранение проблемы займет от восьми до девяти месяцев. Поэтому тестовый полет ракетоплана Unity 23 произойдет не ранее середины 2022 года.

В целом в следующем году у Virgin Galactic запланировано три полета – тестовые Unity 23, Unity 24 и туристический Unity 25. Конкретные даты компания не называет.

Контекст:

В 2004 году миллиардер Чарльз Брэнсон увлекся космическим туризмом и основал аэрокосмическую компанию Virgin Galactic. Она конкурирует в организации коммерческих полетов в космос с компанией SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

11 июля 2021 года состоялся первый полет Брэнсона – он вместе с пятью другими членами экипажа суборбитального корабля поднялся на высоту 86 км. NASA и ВВС США признают полеты космическими при высоте в 80 км, отмечалось в статье National Geographic.

В августе Virgin Galactic объявила о начале продажи билетов на полеты в космос стоимостью $450 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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