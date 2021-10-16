Смартфоны iPhone добрались до Белоруссии: цены зашкаливают

Не секрет, что новые электронные устройства приходят на российский рынок по более высоким ценам, чем в западные страны. Но на этот раз белорусские магазины обогнали даже российские.

Мало того, что новая линейка американских смартфонов iPhone-13 добралась до вотчины Александра Лукашенко с большим опозданием, так еще и установленные на них цены оказались заоблачными.

Например, премиальная модель iPhone 13 Pro Max обойдется покупателям в эквивалент 2,4 тыс. долларов США. Такую цену установили на смартфон с объемом основной памяти 1 Тб. А базовый iPhone 13 со скромным накопителем 128 Гб стоит 1,2 тыс. долларов. Хотите модель с объемом памяти 512 Гб? Тогда готовьтесь доплатить еще 240 «зеленых».