 

Смартфоны iPhone добрались до Белоруссии: цены зашкаливают

16.10.2021, 5:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Не секрет, что новые электронные устройства приходят на российский рынок по более высоким ценам, чем в западные страны. Но на этот раз белорусские магазины обогнали даже российские.

Мало того, что новая линейка американских смартфонов iPhone-13 добралась до вотчины Александра Лукашенко с большим опозданием, так еще и установленные на них цены оказались заоблачными.

Например, премиальная модель iPhone 13 Pro Max обойдется покупателям в эквивалент 2,4 тыс. долларов США. Такую цену установили на смартфон с объемом основной памяти 1 Тб. А базовый iPhone 13 со скромным накопителем 128 Гб стоит 1,2 тыс. долларов. Хотите модель с объемом памяти 512 Гб? Тогда готовьтесь доплатить еще 240 «зеленых».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.05 / Задержан подозреваемый в стрельбе возле ТЦ в Волгограде

31.08 / В Дании призвали афганских беженцев не ехать в ЕС

29.11 / Определен победитель «Детского Евровидения»

02.04 / Песков опроверг применение «Искандеров» при конфликте в Карабахе

21.12 / Разработчик “Новичка” заявил, что целью ФСБ было убийство Навального

09.05 / “Китай не соблюдает ответственные стандарты”. Глава NASA прокомментировал неконтролируемое падение китайской ракеты-носителя

06.07 / Платить выкуп не придется. В здании Киевского горсовета взрывчатку не обнаружили

26.09 / “Я вам гарантирую, что он будет отменен”. Тимошенко заявила, что закон об олигархах приняли, чтобы отвлечь внимание от цен на газ

20.09 / Пограничники задержали в Сумской области преступника из Молдовы. Интерпол разыскивал его семь лет

01.04 / Бадоев с закрытыми глазами показал в сети “блаженство и безмятежность”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика