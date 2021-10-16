Эксперт по кибербезопасности не советует копировать пароли в буфер обмена

Часто мы не запоминаем пароли. А записываем в каком-либо файле, который храним на том де устройстве, чтобы не забыть. Затем, чтобы не трудиться с вводом вручную делаем самый банальный копи-паст. Таким образом, пароли попадают в буфер обмена, а потому могут легко стать известны хакерам.

Об этом рассказала эксперт по кибербезопасности Ольга Соколова из агентства Digital Guru.

Собственно говоря, проблема заключается в том, что многие приложения сохраняют историю скопированного текста. А сам буфер имеет слишком слабую защиту, чтобы на нее можно было рассчитывать. Если вы привыкли копировать пароли, то потрудитесь хотя бы периодически очищать сам буфер. И делайте это как можно чаще, советует эксперт.