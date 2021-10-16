Ученые выявили, что фастфуд негативно влияет на мозг

Американские ученые провели на базе университета в штате Огайо тщательное исследование и сумели доказать, что регулярное употребление еды из фастфуда ведет к существенному ухудшению памяти.

Эксперименты проводили на лабораторных крысах, которых кормили разными видами пищи. Разумеется, одна группа грызунов постоянно ела еду из фастфула.

В результате, именно в этой группе стало меняться поведение пожилых крыс. По словам ученых, было хорошо заметно, что у них появились серьезные проблемы с памятью. Ученые полагают, что наибольшие проблемы создают усилители вкуса, а также те компоненты, которые появляются в процессе в процессе глубокой кулинарной обработки. Именно их-то больше всего в так называемой быстрой еде.