 

Ученые выявили, что фастфуд негативно влияет на мозг

16.10.2021, 3:06, Новости дня
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Американские ученые провели на базе университета в штате Огайо тщательное исследование и сумели доказать, что регулярное употребление еды из фастфуда ведет к существенному ухудшению памяти.

Эксперименты проводили на лабораторных крысах, которых кормили разными видами пищи. Разумеется, одна группа грызунов постоянно ела еду из фастфула.

В результате, именно в этой группе стало меняться поведение пожилых крыс. По словам ученых, было хорошо заметно, что у них появились серьезные проблемы с памятью. Ученые полагают, что наибольшие проблемы создают усилители вкуса, а также те компоненты, которые появляются в процессе в процессе глубокой кулинарной обработки. Именно их-то больше всего в так называемой быстрой еде.



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