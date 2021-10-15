Создан ИИ для предсказания банкротств

Свою новую разработку представили сотрудники Высшей школы бизнеса. Они создали искусственный интеллект с функциями машинного обучения, который способен с большой вероятностью предсказывать банкротство любого бизнеса.

Такая нейросеть станет весьма полезна для определения перспектив инвестирования, отмечают ученые. Ведь хорошо известно, что значительная часть капиталов после вложения в рискованные предприятия превращается в прах.

Как пояснили разработчики, в финансовом мире уже существует немало эффективных методик прогнозов будущего состояния тех или иных компаний, отраслей и пр. Однако все они основаны на статистических подходах. В данном же случае происходит более глубокой изучение и анализ ситуации.