 

Создан ИИ для предсказания банкротств

15.10.2021, 23:31, Новости дня
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Свою новую разработку представили сотрудники Высшей школы бизнеса. Они создали искусственный интеллект с функциями машинного обучения, который способен с большой вероятностью предсказывать банкротство любого бизнеса.

Такая нейросеть станет весьма полезна для определения перспектив инвестирования, отмечают ученые. Ведь хорошо известно, что значительная часть капиталов после вложения в рискованные предприятия превращается в прах.

Как пояснили разработчики, в финансовом мире уже существует немало эффективных методик прогнозов будущего состояния тех или иных компаний, отраслей и пр. Однако все они основаны на статистических подходах. В данном же случае происходит более глубокой изучение и анализ ситуации.



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