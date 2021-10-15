 

ВОЗ разрабатывает меры по недопущению будущих пандемий

15.10.2021, 20:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно, Всемирная организация здравоохранения привлекла несколько десятков ведущих специалистов в сфере вирусологии, медицины и фармацевтики для того, чтобы не допустить возникновение пандемий в будущем.

Ученые должны составить перечень потенциально опасных вирусов и инфекций, распространение которых на больших территориях может привести к новым пандемиям. Представителям науки поставили задачу начать разработку вакцин и лекарств от них независимо от того, сколько людей реально заболело.

Как отмечают эксперты, распространение коронавируса и превращение региональной эпидемии в длительную глобальную пандемию стало возможным только потому, что вовремя не были приняты меры карантинного характера и не существовало никаких средств от этой болезни.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.03 / COVID-19 в Украине. За сутки выявили меньше больных, чем накануне

09.04 / Новые российские вакцины от коронавируса испытали на приматах

11.01 / Погребинский: Байден начал системную зачистку компромата на себя с Украины

16.06 / Смартфон Realme GT с 5G начинают продавать в Европе

03.07 / Новый кроссовер Kia Seltos получил обновление и топовую версию Gravity

27.11 / На сайте президента зарегистрирована петиция с требованием усилить ответственность за незаконную рубку лесов

01.09 / Новый пакет военной помощи США для Украины включает поставки ракет для комплексов Javelin – администрация Байдена

09.07 / Украинским военнослужащим повысят пенсии – Шмыгаль

01.03 / Смешко: Есть объективные показатели, которые приближают Украину к возможному третьему Майдану

24.07 / Замначальника угрозыска отдела полиции застрелили на Ставрополье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика