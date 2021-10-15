ВОЗ разрабатывает меры по недопущению будущих пандемий

Как стало известно, Всемирная организация здравоохранения привлекла несколько десятков ведущих специалистов в сфере вирусологии, медицины и фармацевтики для того, чтобы не допустить возникновение пандемий в будущем.

Ученые должны составить перечень потенциально опасных вирусов и инфекций, распространение которых на больших территориях может привести к новым пандемиям. Представителям науки поставили задачу начать разработку вакцин и лекарств от них независимо от того, сколько людей реально заболело.

Как отмечают эксперты, распространение коронавируса и превращение региональной эпидемии в длительную глобальную пандемию стало возможным только потому, что вовремя не были приняты меры карантинного характера и не существовало никаких средств от этой болезни.