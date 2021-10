США вернулись в Совет ООН по правам человека

В 2018 году 45-й президент США Дональд Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека из-за “устоявшейся антиизраильской предвзятости и правил членства, которые позволяют получить места в совете злейшим нарушителям прав человека в мире” – России, Китаю и Кубе, заявлял в октябре прошлого года тогдашний госсекретарь Майк Помпео.

Associated Press со ссылкой на представителей власти США писало в феврале 2021 года, что президент США Джо Байден планирует вернуть членство Соединенных Штатов в Совете ООН по правам человека. Вашингтон стремится реформировать его, отмечало AP.

“Соединенные Штаты стремятся продвигать принципиальную повестку дня Совета ООН по правам человека, основанную на глубоком убеждении в том, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах”, – написал в Twitter после голосования Генассамблеи госсекретарь США Энтони Блинкен.

With our election back to the @UN Human Rights Council, the United States will strive to advance a principles-focused agenda at the @UN_HRC, based on our deeply rooted belief that all human beings are born free and equal in dignity and rights.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 14, 2021

Контекст:

Совет по правам человека – это межправительственный орган системы ООН, в состав которого входит 47 государств, ответственных за защиту прав человека по всему миру. Срок полномочий каждого члена составляет три года, они избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Места распределяются по географическому принципу.

