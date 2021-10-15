 

США вернулись в Совет ООН по правам человека

15.10.2021, 19:20, Новости дня
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В 2018 году 45-й президент США Дональд Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека из-за “устоявшейся антиизраильской предвзятости и правил членства, которые позволяют получить места в совете злейшим нарушителям прав человека в мире” – России, Китаю и Кубе, заявлял в октябре прошлого года тогдашний госсекретарь Майк Помпео.

Associated Press со ссылкой на представителей власти США писало в феврале 2021 года, что президент США Джо Байден планирует вернуть членство Соединенных Штатов в Совете ООН по правам человека. Вашингтон стремится реформировать его, отмечало AP.

“Соединенные Штаты стремятся продвигать принципиальную повестку дня Совета ООН по правам человека, основанную на глубоком убеждении в том, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах”, – написал в Twitter после голосования Генассамблеи госсекретарь США Энтони Блинкен.

With our election back to the @UN Human Rights Council, the United States will strive to advance a principles-focused agenda at the @UN_HRC, based on our deeply rooted belief that all human beings are born free and equal in dignity and rights.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 14, 2021

Контекст:

Совет по правам человека – это межправительственный орган системы ООН, в состав которого входит 47 государств, ответственных за защиту прав человека по всему миру. Срок полномочий каждого члена составляет три года, они избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Места распределяются по географическому принципу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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