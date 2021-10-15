 

В Закарпатской области в ДТП с эвакуатором погибло четыре человека

15.10.2021, 19:20, Новости дня
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“Известно, что водитель автомобиля Renault столкнулся с эвакуатором, который в тот момент как раз цеплял машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте попала в ДТП – въехала на обочине в электроопору. […] Renault загорелся”, – говорится в сообщении.

Четыре человека, находившиеся в Renault, погибли на месте аварии.

“Сейчас уже известно, что управлял автомобилем сотрудник управления патрульной полиции в Закарпатской области, его пассажирами были военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки 17 и 18 лет. Все погибшие – жители города Чоп”, – добавили в полиции.

44-летнего водителя эвакуатора госпитализировали: у него предварительно диагностировали внутреннюю черепную травму и перелом черепа.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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