 

Защитник сборной Украины – один из лидеров в голосовании за награду лучшего молодого игрока Европы Golden Boy

15.10.2021, 18:26, Новости дня
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На 18.20 15 октября 19-летний Забарный набрал 30,6% голосов болельщиков (56 557 из 185 122 проголосовавших), он уступает 20-летнему голкиперу турецкого “Бешикташа” Эрсину Дестаноглу (44,3% или 82 043).

Тройку лидеров замыкает 20-летний полузащитник клуба “Манчестер Юнайтед” Мейсон Гринвуд (12,1% или 22 427 голосов).

Еще один украинец, хавбек донецкого “Шахтера” Михаил Мудрик, набрал пока 1,1% (1990 голосов).

Контекст:

Награда Golden Boy была учреждена газетой Tuttosport в 2003 году и вручается ежегодно лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Забарный вошел в список 50 молодых талантов Европы по версии УЕФА.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €11 млн.

В 2019 году 15-е место в голосовании за награду Golden Boy занял голкипер сборной Украины и клуба “Реал” (Мадрид, Испания) Андрей Лунин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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