 

В самой большой шиитской мечети в Кандагаре произошел теракт. СМИ сообщают о десятках убитых и раненых

15.10.2021, 17:32, Новости дня
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Один их врачей рассказал агентству, что в больницу доставлено “слишком много трупов и раненых”. Медики ожидают, что их число будет расти, они попросили все местные СМИ в Кандагаре призвать людей прийти и сдать кровь.

“Спецназ Исламского Эмирата прибыл в район, чтобы определить характер происшествия и привлечь виновных к ответственности”, – написал в Twitter представитель МВД в правительстве “Талибана” Кари Саид Хосте.

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— Qari Saeed Khosty (@SaeedKhosty) October 15, 2021

Очевидец рассказал AFP, что слышал три взрыва: один у главных дверей мечети, другой в южной зоне и третий, где прихожане умываются перед молитвой.

В то же время AP сообщило о 37 убитых в результате взрыва. Один из свидетелей в комментарии агентству рассказал, что на мечеть напали четверо смертников – двое из них взорвали свои бомбы у ворот безопасности, позволив двум другим пробежать внутрь здания. Он отметил, что пятничные молитвы обычно посещают около 500 человек.

Директор по здравоохранению провинции Хафиз Абдул Хай Аббас подчеркнул в комментарии The Washington Post, что “много трупов осталось под разрушенной мечетью”.

Пока ответственности за взрыв никто не взял.

Контекст:

После прихода к власти в Афганистане движения “Талибан” произошло уже несколько терактов. В частности, в Кабуле 3 октября прогремел взрыв у мечети. Он случился в то время, как в мечети проходила поминальная служба по матери представителя “Талибана” Забихуллы Муджахида. Погибло по меньшей мере восемь человек.

8 октября в городе Кундуз в одноименной провинции на севере Афганистана произошел взрыв в мечети шиитов, в результате которого погибло около 50 человек. Ответственность за теракт взяли на себя боевики афганского крыла ИГИЛ (“Исламское государство Хорасан”), отмечает AP.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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