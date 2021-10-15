 

Билли Айлиш после премьеры фильма о Джеймсе Бонде рассказала, какое впечатление на нее произвели принц Уильям и его жена Кэтрин

15.10.2021, 15:44, Новости дня
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Билли Айлиш присутствовала на премьере как композитор – она является автором саундтрека к этому фильму.

“Они не заставили меня почувствовать, что мне страшно или я не могу с ними разговаривать. Они были очень любезны и задавали мне разные вопросы. Они были очень дружелюбны, веселы и милы. Я не могу жаловаться, это было потрясающе”, – поделилась впечатлениями певица. 

ВИДЕОВидео: Jimmy Kimmel Live / YouTube
Контекст:

28 сентября в лондонском Royal Albert Hall состоялась мировая премьера 25-го юбилейного фильма о британском спецагенте 007 Джеймсе Бонде “Не время умирать”. Гостями церемонии стали британский актер Дэниел Крейг, исполнивший в фильме главную роль, американский актер Рами Малек, воплотивший на экране образ отрицательного героя, авторы саундтрека, американская певица Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл, исполнительница роли девушки Бонда, кубано-испанская актриса Ана де Армас. 

Почетными гостями на премьере фильма стали представители британской королевской семьи – принц Уильям с женой Кэтрин, а также его отец, принц Чарльз и его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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