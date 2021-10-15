“ПриватБанк” ограничил количество переводов между картами

Международные переводы также ограничили, их может быть за месяц 25 для отправителей и 30 для получателей. В финансовом учреждении заявили, что для 99,7% клиентов ничего не изменится.

“Ежемесячно удобные переводы с карты на карту в “Приват24″ делают более семи млн клиентов. По данным статистики, 99,7% из них пользуются этой услугой для личных целей и отправляют или получают не более 100 переводов в месяц”, – отметили в релизе.

Новые правила вводятся в рамках законодательства о противодействии отмыванию денег.

Лимиты по переводам устанавливаются на календарный месяц – с 1 числа месяца по 30/31-е для переводов по Украине и за границу.

Контекст:

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине.

По словам заместителя главы правления “ПриватБанка” по вопросам развития бизнеса Развана Мунтеану, на конец 2020 года количество клиентов – физических лиц банка составляло 17,8 млн, сообщало агентство “Интерфакс-Украина”.

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