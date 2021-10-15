 

Дочь Мадонны рассказала об отношениях с матерью и благодаря чему не оказалась в психиатрической клинике

15.10.2021, 14:50, Новости дня
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Лурдес Леон призналась, что избежала психиатрической клиники только потому, что ее жизнь какое-то время была лишена публичности.

Она отметила, что мать очень часто требует от нее определиться с тем, как именно она сама хочет прославиться, но ей самой это не нужно. При этом Лурдес Леон заявила, что до окончания школы всегда находилась под строгим контролем матери, поэтому хотела поскорее самостоятельно зарабатывать деньги, чтобы стать независимой.

Также дочь артистки призналась, что считает себя религиозным человеком и любит посещать церкви и синагоги.

Отвечая на вопрос о желании выйти замуж, она призналась, что у нее нет таких мыслей. По словам Лурдес Леон, ранее у нее “в основном были только традиционные отношения”.

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Публикация от Interview Magazine (@interviewmag)

Контекст:

Лурдес (1996) – родная дочь Мадонны. Ее отец – актер кубинского происхождения Карлос Леон. Девушка работает моделью.

У Мадонны есть также родной сын Рокко (2000) и четверо приемных детей. Они – уроженцы африканского государства Малави.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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