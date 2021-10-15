Бустерная вакцинация разными COVID-вакцинами эффективная и безопасная – исследование

В исследовании приняли участие 458 человек. Их прививали тремя вакцинами, зарегистрированными в США: Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Участников разделили на девять групп примерно по 50 добровольцев в каждой. Те, кто первоначально получил вакцину с двумя дозами Moderna или Pfizer, получили прививку Moderna, прививку Pfizer или прививку Johnson & Johnson в качестве бустерной вакцины через четыре – шесть месяцев после первичной иммунизации.

А люди, получившие одноразовую вакцину Johnson & Johnson, получали либо еще одну прививку Johnson & Johnson, либо Moderna или Pfizer. Затем исследователи измерили уровни антител у всех этих людей через две и четыре недели после повышения.

Исследователи обнаружили, что пациенты, которые получили первую прививку вакциной Johnson & Johnson имели лучшую защиту от коронавируса, если получали бустерную прививку вакцинами Pfizer или Moderna, а не вакциной Johnson & Johnson.

Те, кто получил первые прививки вакцинами Pfizer или Moderna, выработали примерно одинаковый уровень защиты в ответ на вакцинацию любой из оставшихся трех вакцин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На фоне распространения штамма коронавируса “Дельта” некоторые страны, в частности Израиль, Германия, Бразилия, США, Великобритания и другие, начали вводить третью, бустерную дозу вакцины свои гражданам.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 8 сентября призвал продлить мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов как минимум до конца года, чтобы позволить каждой стране иммунизировать как минимум 40% своего населения. В то же время глава ВОЗ отмечал, что третья доза препарата от COVID-19 может быть необходима для людей, у которых не сформировался достаточный иммунный ответ после первичной вакцинации или у которых прекратилась выработка антител.

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