Украинский фильм “Мать Апостолов” получил две награды кинофестиваля в Испании

Жюри фестиваля признало “Мать Апостолов” лучшим фильмом, а режиссера картины Зазу Буадзе – лучшим режиссером.

Буадзе сказал, что успех фильма связан с тем, что его тема универсальна, а “чувства во всем мире одинаковы”.

На фестиваль в этом году было подано 380 картин (для участия в конкурсе жюри отобрало 20 из них), на награду выдвигались шесть фильмов – из Японии, Чехии, Финляндии, Испании, Великобритании и Украины, написало Общественное.

ВИДЕОВидео: UFD Independent Films / YouTube

Контекст:

Военная драма “Мать Апостолов”, премьера которой состоялась 3 декабря 2020 года, рассказывает об украинке, которая разыскивает сына на оккупированной территории Донбасса. Фильм основан на реальных событиях, сообщили на сайте киноленты.

“В фильме нет политики, только пронизывающая боль войны. Каждая война – это смерть сыновей и страдания матерей. Мир не должен быть омыт слезами матери, он должен быть озарен ее любовью и теплом”, – подчеркнули авторы картины.

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