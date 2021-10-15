Из-за пандемии COVID-19 в мире увеличилась смертность от туберкулеза – ВОЗ

По данным ВОЗ, в 2020 году от туберкулеза умерло около 1,5 млн человек. В 2019 было зафиксировано 1,4 млн смертей.

Одна из причин увеличения смертности – нарушение доступа к противотуберкулезным услугам и сокращение ресурсов. Во многих странах человеческие, финансовые и другие ресурсы были перераспределены с борьбы с туберкулезом на меры реагирования на COVID-19, отмечают в организации.

Проблемы с предоставлением основных противотуберкулезных услуг и доступом к ним привели к тому, что многим людям с туберкулезом не был поставлен диагноз в 2020 году. Число людей, у которых впервые был диагностирован туберкулез снизилось с 7,1 млн в 2019 году до 5,8 млн в 2020 году.

Увеличение числа смертей от туберкулеза произошло в основном в 30 странах, где самые большие проблемы с этой болезнью (Индия, Индонезия, Китай, Филлипины и другие). ВОЗ прогнозирует, что число людей, заболевших туберкулезом и умирающих от этого заболевания, может быть намного выше в 2021 и 2022 годах.

По оценкам ВОЗ, около 4,1 млн человек в настоящее время болеют туберкулезом, но у них не диагностировано заболевание или о них официально не сообщается национальным властям.

Страны, в которых сильнее всех сократилось число уведомлений о туберкулезе в период с 2019 по 2020 годы, – это Индия (41%), Индонезия (14%), Филиппины (12%) и Китай (8%). На эти и 12 других стран пришлось 93% общего глобального сокращения уведомлений.

Также сократилось предоставление профилактического лечения туберкулеза. Около 2,8 млн человек получили доступ к профилактике в 2020 году, что на 21% меньше, чем в 2019 году. Кроме того, количество людей, прошедших курс лечения от лекарственно-устойчивого туберкулеза, сократилось на 15%, со 177 тыс. в 2019 году до 150 тыс. в 2020 году, что эквивалентно лишь примерно одному из трех из нуждающихся.

Контекст:

Возбудителем туберкулеза является бактерия (Mycobacterium tuberculosis), которая чаще всего поражает легкие. Туберкулез излечим и предотвратим. Он распространяется от человека человеку по воздуху. При кашле, чихании или отхаркивании люди с легочным туберкулезом выделяют в воздух туберкулезные бактерии. Для инфицирования человеку достаточно вдохнуть лишь незначительное количество таких бактерий.

Около одной четверти населения мира инфицированы туберкулезом, но пока еще не больны и не могут его передавать. Больше всего подвержены этой болезни люди с ослабленной иммунной системой, такие как ВИЧ-инфицированные, голодающие или люди с диабетом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии подтвердили почти 240 млн случаев болезни, 4,9 млн человек умерли.

—