“Живая легенда”. Дочь Сумской Паперная показала, как сейчас выглядит ее 71-летний отец

“А вот и доктор Ливси собственной персоной”, – написала она.

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Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

“Евгений Паперный – живая легенда театра! Всегда любим”, – прокомментировал подписчик goshaigosha777.

Контекст:

Антонина Паперная родилась в 1990 году. Ее родители – актеры Ольга Сумская (1966) и украинский актер Евгений Паперный (1950) – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Паперная живет в РФ. В гражданском браке с российским артистом Владимиром Яглычем Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020).

Встреча актрисы с отцом, вероятно, проходила в Киеве, куда она приехала на день рождения своей бабушки, Анны Опанасенко-Сумской.

Паперный снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Работал как актер дубляжа. В том числе, озвучил персонажа мультфильма “Остров сокровищ” (1988) доктора Ливси, которого в посте упомянула Паперная.

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