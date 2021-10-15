“Живая легенда”. Дочь Сумской Паперная показала, как сейчас выглядит ее 71-летний отец
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“А вот и доктор Ливси собственной персоной”, – написала она.
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“Евгений Паперный – живая легенда театра! Всегда любим”, – прокомментировал подписчик goshaigosha777.
Контекст:
Антонина Паперная родилась в 1990 году. Ее родители – актеры Ольга Сумская (1966) и украинский актер Евгений Паперный (1950) – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.
Паперная живет в РФ. В гражданском браке с российским артистом Владимиром Яглычем Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020).
Встреча актрисы с отцом, вероятно, проходила в Киеве, куда она приехала на день рождения своей бабушки, Анны Опанасенко-Сумской.
Паперный снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Работал как актер дубляжа. В том числе, озвучил персонажа мультфильма “Остров сокровищ” (1988) доктора Ливси, которого в посте упомянула Паперная.
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