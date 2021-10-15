 

Украинка в Польше избила ногами автобус из-за просьбы надеть маску

15.10.2021, 13:02, Новости дня
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Водитель автобуса сделал замечание пассажирке, которая не надела защитную маску. Он попросил женщину покинуть салон, после этого она повела себя агрессивно.

“Нервная женщина несколько раз пнула транспорт ногой. Вызванные на место происшествия полицейские остановили ее и увезли в отделение”, – отметили в сообщении.

Украинке предъявили обвинение в уничтожении имущества, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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