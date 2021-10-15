 

Ученые рассказали, в каких случаях металл становится прочнее от коррозии

15.10.2021, 12:48, Новости дня
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В университете Корнелла провели исследования, результаты которых показали, что в отдельных случаях коррозия не только не вредит металлу, а наоборот – укрепляет сделанную из него конструкцию.

Ученые доказали этот факт, сравнивая устойчивость разных металлов к физическим нагрузкам. Оказалось, что при наличии поверхностной коррозии трещины появлялись при большей силе давления, чем на чистом металле.

О защитных свойствах тонкого коррозийного слоя на цветных металлах известно давно. Сюрпризом для ученых оказалось то, что и для стали также актуально это правило. Разумеется, нельзя допускать, чтобы железо проржавело насквозь или очень глубоко. Результаты исследований можно использовать для создания новых методик защиты металлических конструкций.



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