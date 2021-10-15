Саакашвили в тюрьме, новые санкции СНБО, рекордно дорогой газ. 15 октября в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”
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В студии будут говорить о состоянии находящегося на голодовке экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, новых санкциях Совета нацбезопасности и обороны Украины, рекордных ценах на газ и статье бывшего президента России Дмитрия Медведева об Украине, сообщается на странице “Шустер online” в Facebook.
Гостями студии станут:
Алексей Данилов – секретарь СНБО Украины;
Юлия Тимошенко – лидер партии ВО “Батьківщина”;
Ирина Верещук – народный депутат от партии “Слуга народа”;
Алексей Гончаренко – народный депутат от “Европейской солидарности”;
Евгений Мураев – лидер партии “Наши”;
Андрей Коболев – бывший глава правления НАК “Нафтогаз України”;
Мария Мезенцева – народный депутат от партии “Слуга народа”;
Леся Забуранная – народный депутат от партии “Слуга народа”;
Иван Плачков – экс-министр топлива и энергетики, глава “Всеукраинской Энергетической Ассамблеи”;
Давид Сакварелидзе – бывший заместитель генерального прокурора Украины;
Юрий Бутусов – главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”;
Андрей Илларионов – старший научный сотрудник Центра политики безопасности (США);
Нико Кипшидзе – врач Михаила Саакашвили.
ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.
Контекст:
Программа “Свобода слова Савика Шустера” выходит на телеканале “Украина” по пятницам с сентября 2019 года.
Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, “Интер”, “Украина”, “Первый национальный”, “24”, “112 Украина”, “1+1”.
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