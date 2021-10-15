Грозовые разряды могут ослаблять озоновый слой

Американские ученые, исследовавшие грозы на Земле, в процессе экспериментов установили, что сильные разряды могут временно снижать толщину озонового слоя в атмосфере именно в тех районах, где они происходят особенно интенсивно.

Речь идет о временной потере примерно 5% озонового слоя, поясняют ученые. Причиной становится сильное электромагнитное поле, которое возникает в районах гроз.

Отметим, однако, что во время разрядов одновременно происходит превращения кислорода в озон. Поэтому грозу нельзя считать вредным для земной атмосферы явлением, говорят ученые. Временное же снижение толщины озонового слоя исследователи связывают с тем, что в верхние слои атмосферы поднимается огромное количество оксида азота и водорода.