 

Грозовые разряды могут ослаблять озоновый слой

15.10.2021, 11:54, Новости дня
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Американские ученые, исследовавшие грозы на Земле, в процессе экспериментов установили, что сильные разряды могут временно снижать толщину озонового слоя в атмосфере именно в тех районах, где они происходят особенно интенсивно.

Речь идет о временной потере примерно 5% озонового слоя, поясняют ученые. Причиной становится сильное электромагнитное поле, которое возникает в районах гроз.

Отметим, однако, что во время разрядов одновременно происходит превращения кислорода в озон. Поэтому грозу нельзя считать вредным для земной атмосферы явлением, говорят ученые. Временное же снижение толщины озонового слоя исследователи связывают с тем, что в верхние слои атмосферы поднимается огромное количество оксида азота и водорода.



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