 

Ученые пояснили, как обеспечить все энергетические потребности землян

15.10.2021, 11:54, Новости дня
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Для того чтобы обеспечить себя дешевой и экологически чистой электроэнергией, людям не нужно выдумывать ничего нового, говорят ученые. Достаточно на половине крыш мира установить солнечные батареи. Даже при нынешнем уровне КПД их мощности хватит для стопроцентного обеспечения энергией всех землян.

Ученые рекомендуют устанавливать панели именно на крышах домов, а не занимать ими свободные земельные участки. Это удешевит генерацию и избавит нас от необходимости сокращать поля и пастбища.

Разумеется, нужна и диверсификация. Вместе с солнцем можно использовать энергию ветра. Держать про запас какие-то АЭС, использовать ГЭС и т.д. Но сжигать ископаемое топливо в топках будет не нужно, если максимально использовать потенциал уже существующих крыш.



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