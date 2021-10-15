 

В Одессу прибыл потерпевший бедствие корабль ВМС Украины

15.10.2021, 10:20, Новости дня
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“Благодаря умелым и оперативным действиям экипажа последствия аварийной ситуации удалось локализовать и не допустить дальнейшее затопление отсеков корабля. Профессиональная подготовка личного состава сыграла главную роль в борьбе за живучесть корабля”, – отметили в посте.

В ВСУ подчеркнули, что удержать корабль на плаву позволил недавно проведенный ремонт. До него судно не ремонтировали 30 лет.

Военные обещают восстановить корабль в короткие сроки, после он продолжит выполнять задачи в составе военного флота Украины.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/videos/2764692537164590/

Контекст:

Судно размагничивания “Балта” потерпело бедствие в районе острова Змеиный 13 октября. По данным нардепа от “Европейской солидарности” Михаила Забродского, оно потеряло ход, были затоплены по меньшей мере два отсека.

В ВМС сообщили, что судно попало в сложные погодные условия во время выполнения задания по назначению.

Судно “Балта” было построено в польском Гданьске в 1987 году, пишет “Милитарный”. Главной задачей “Балты” является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения ВМС Украины, рассказал Забродский. Экипаж судна – 45 человек по штату. У ВМС Украины это единственное судно такого назначения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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