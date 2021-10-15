 

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ с гранатометов

15.10.2021, 7:42, Новости дня
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Вблизи Пивденного Донецкой области боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

У Новолуганского Донецкой области позиции украинских военных обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Катериновки Донецкой области боевики стреляли из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала суток 15 октября нарушений режима тишины не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1219607475198533

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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