Украинка Людмила Киченок не смогла пробиться в финал парного разряда турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Первый сет соперницы начали ровно, по очереди выигрывая геймы, однако в конце партии российско-казахстанская пара сумела добиться успеха.

Во втором сете Рыбакина и Кудерметова почти сразу оторвались в счете и довели поединок до победы – 6:4, 6:3.

В четвертьфинале Киченок и Остапенко выиграли у первых сеяных на турнире Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой из Чехии.

Людмила Киченок – последняя украинка, которая продолжала борьбу за титулы на BNP Paribas Open.

Контекст:

Турнир BNP Paribas Open проходит на хардовом покрытии с 6-го по 17 октября. Призовой фонд составляет $8,76 млн.

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