 

Наконец-то заказы на PlayStation 5 начал принимать сам производитель

15.10.2021, 2:06, Новости дня
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Вот уже год прошел с тех пор, как вышла на рынок современная игровая консоль PlayStation 5, а ее все еще воспринимают как новинку. Более того, на нее сохраняется острый дефицит, а спекулянты до сих пор готовы ободрать до нитки нетерпеливых геймеров.

Но всех удивило последнее сообщение, согласно которому японская компания Sony, выпускающая данную игровую приставку, начала-таки принимать прямые заказы на отгрузку PlayStation 5. Честно говоря, даже в экспертной среде не все знали, что до сих пор это было невозможно.

Теперь же заявки можно оформить через онлайн-магазин PlayStation. Однако не спешите радоваться. Во-первых, данная возможность пока появилась только у жителей США. Во-вторых, производитель пообещал отправить консоль только тем покупателям, которые ранее проявляли интерес к аналогичной продукции. Просто так вы не купите PS5.



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