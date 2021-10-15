 

Компания Apple получает 75% прибыли на глобальном рынке смартфонов

15.10.2021, 1:12, Новости дня
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Существует компания Apple и другие производители смартфонов. Если анализировать последние статистические данные по глобальному рынку мобильных устройств, то именно такой вывод напрашивается сам по себе.

Дело в том, что американский Apple «снимает» с огромной армии пользователей смартфонов 75% прибыли. Остальные 25% приходятся на других производителей, которых, как известно, десятки в разных странах.

Однако речь идет только о прибыли, то есть – чистом заработке. Тем временем, как пояснили аналитики компании Counterpoint Research, в поштучном выражении американцы получили только 13% глобального рынка, а по показателю выручки – 40%. Представьте себе ту маржу, с которой Apple продает мобилки!



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