NVIDIA объявила о прекращении обновлений двух поколений своих видеокарт

После входа в свет очередного пакета обновлений драйверов оказалось, что компания NVIDIA не предоставила их сразу для двух поколений своих видеокарт. Речь идет об ускорителях, выпущенных еще в начале прошлого десятилетия, говорят эксперты.

Список устройств, которые остались без поддержки, можно найти на сайте компании-разработчика. Он достаточно длинный. Разумеется, они будут работать исправно еще некоторое время. Но пользователям следует иметь в виду, что срок эксплуатации уже заканчивается.

Эксперты же несколько удивлены решению прекратить поддержку видеокарт. С одной стороны, на рынке сейчас острый дефицит видеоускорителей, говорят они. С другой стороны, может оказаться, что с такими видеокартами на руках еще осталось много рабочих девайсов.