Зеленский посмертно присвоил звание “Герой Украины” двум военнослужащим

Хамраев удостоен ордена “Золотая Звезда” за “личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины”, а Верхогляд – за “личное мужество и героизм, проявленные при исполнении боевых и специальных задач, верность военной присяге”.

“Укринформ” пишет, что Верхогляд, который во время войны в Боснии командовал украинским миротворческим контингентом в мусульманском анклаве Жепа, скончался 30 мая от COVID-19.

Хамраев, по данным агентства, погиб 17 июня 2014 года в бою против боевиков в поселке Металлист Луганской области.

Контекст:

Звание “Герой Украины” присваивается с 1998 года. По состоянию на 14 октября им отметили 491 жителя страны, 38 из них – женщины.

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