 

В Чехии цены на бензин и дизельное топливо побили рекорд, установленный семь лет назад

14.10.2021, 23:36, Новости дня
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Средняя цена бензина марки А-95 на прошлой неделе выросла до 35,47 крон за литр (€1,4), дизель поднялся до 34,07 крон за литр (€1,3). В Праге, где топливо является самым дорогим, средняя цена на бензин превысила 36 крон (более €1,4). 

Последний раз такую цену бензина и ДТ фиксировали во второй половине ноября 2014 года. Год назад бензин А-95 был на 7,5 крон (€0,3) дешевле, сообщило агентство

По мнению аналитиков, значительный рост цен на дизельное топливо связан с удорожанием природного газа и повышением спроса на мазут.

Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда отметил, что в понедельник, 11 октября, цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые с 2018 года. По его словам, в ближайшую неделю стоит ожидать роста цена на бензин и ДТ, а зимой бензин может стоить 40 крон за литр (почти € 1,6).

Аналитик финансовой компании Finlord Борис Томчак также ожидает рост цен на топливо в Чехии во второй половине октября.

Контекст:

Чешская группа Bohemia Energy, объединявшая альтернативных поставщиков энергии в Чехии, 13 октября объявила о прекращении поставок электричества и газа из-за резкого роста цен на энергоносители на оптовых рынках.

В Европе биржевые цены на газ установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

До конца сентября стоимость топлива увеличилась до $1430 за 1 тыс. м³, однако 7 октября откатилась до $1001 за 1 тыс. м³. В ходе торгов на лондонской бирже ICE 14 октября цена 1 тыс. м³ природного газа взлетела выше $1,2 тыс., свидетельствуют данные площадки.

По данным Reuters, “Газпром”, а также норвежская компания Equinor покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла в последнее время на 300%.

Группа депутатов Европарламента заявила, что “Газпром” может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и манипулировании рынком. В “Газпроме” эти обвинения отвергли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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