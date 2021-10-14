В статистику неблагоприятных последствий вакцинации от COVID-19 вносят даже попадание украинцев в ДТП – Кузин

“Статистика негативных последствий вакцинации в Украине есть. Функционирует мощная система фармаконадзора. Каждое зафиксированное событие в течение 30 дней после прививки рассматривается как неблагоприятное после иммунизации событие. Даже если человек попал в ДТП”, – сказал он.

Главный санврач страны отметил, что данные обо всех зарегистрированных неблагоприятных событиях, связанных с вакцинацией, являются открытыми и публикуются еженедельно на сайте Государственного экспертного центра Минздрава. Там есть информация “в разрезе возрастных групп и в разрезе той или иной вакцины”.

“В Украине фармаконадзор был введен фактически с первой прививки. Пока не было зафиксировано аномальных или непредсказуемых событий, идущих вразрез с инструкцией к применению вакцин”, – объяснил Кузин.

Согласно последнему отчету о неблагоприятных событиях после вакцинации, опубликованному 11 октября, все четыре вакцины, которые используются в стране, имеют схожий уровень НППИ.

Инфографика: dec.gov.ua

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 14 октября первую дозу вакцины получили 7,8 млн украинцев, а 6,3 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

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