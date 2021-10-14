В «Лаборатории Касперского» предупредили о новом опасном вирусе

На этот раз ситуация очень серьезная, предупреждают специалисты по кибербезопасности, работающие в «Лаборатории Касперского». Устройства, работающие на Windows, поражает новый опасный вирус.

Эксперты советуют немедленно провести обновление операционной системы и установить на свои компьютеры или мобильные устройства свежие патчи с последней версией системы безопасности.

По словам представителей «лаборатории», даже сам разработчик еще не сообщил о наличии опасной уязвимости. Маловероятно, то они этого не знают. Скорее, просто не хотят поднимать панику, отмечают специалисты. Однако медлить с обновлениями не нужно, советуют они. В противном случае можно обрести ненужные вам проблемы.