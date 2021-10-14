Lenovo выпускает 5G-планшет Tab 6

Официальную презентацию нового планшета с поддержкой беспроводной связи пятого поколения представили в компании Lenovo. Пользователям во время презентации показали устройство с экраном на 10,3 дюйма и процессором Snapdragon 690.

Также разработчик сообщил об основных технических характеристиках модели Tab 6 5G и объявил, что продажи данного гаджета начнутся с 22 октября.

Одним из бесспорных преимуществ нового планшета является мощный аккумулятор емкостью 7500 мАч. Объем оперативной памяти здесь составляет 4 Гб. Основная память – всего 64 Гб. Однако по этим показателям производитель и не собирался конкурировать с другими компаниями. У девайса есть ряд других преимуществ, говорят в компании Lenovo.