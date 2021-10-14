 

В Украине зафиксирован резкий рост случаев COVID-19, в Грузии 14 дней голодает Саакашвили. Главное за день

14.10.2021, 22:42, Новости дня
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Коронавирус в Украине

За сутки в Украине подтвердили почти 19 тыс. случаев коронавирусной инфекции – это максимум с 9 апреля. Накануне, 12 октября, было 16 тыс случаев.

Вакцинировали за 24 часа 164 тыс. украинцев.

Коронавирус в мире

Положительный результат тестирования на коронавирус получил президент Латвии Эгилс Левитс.

В мире сделали более 6,6 млрд прививок от коронавируса.

Вакцинация стартовала в 184 странах, еще три государства прививки делать не начали.

Сразу два рекорда – по числу новых случаев COVID-19 за сутки и по числу умерших за сутки – зафиксировали в России.

Голодовка Саакашвили

В тбилисской тюрьме 14-й день голодает экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили. В письме из-под стражи политик призвал грузинский народ к единству. В поддержку Саакашвили прошел митинг в центре Тбилиси. Местные СМИ пишут, что в нем участвовали 80 тыс. человек.

День защитника и защитницы Украины

В стране прошли мероприятия, посвященные учрежденному недавно Дню защитника и защитницы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших, отправился на Донбасс и в Мариуполе произнес речь о том, что “не все защитники Украины являются мужчинами и не все мужчины являются защитниками Украины”.

В Киеве по случаю Дня защитников и защитниц Украины прошел марш, в котором приняли участие, по разным оценкам, от 10 тыс. до 20 тыс. человек. Участие принимали националисты, ветераны войны, родственники погибших и другие. В ходе акции сожгли чучело с надписью “Зе х…йло”.

В Instagram Генерального консульства России в Харькове опубликовали пост с поздравлением с Днем защитников и защитниц Украины. Позже российские дипломаты заявили о взломе аккаунта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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