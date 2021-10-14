Политолог Цибулько: Опыт DCH и Onur позволяет говорить о том, что Днепр получит новый аэропорт в срок

“Заявление Александра Ярославского о том, что днепровский аэропорт будет сдан в конце следующего года представляется вполне реалистичным – его слова подкреплены практическим опытом строительства современного аэропорта в Харькове. И знаково, что это заявление прозвучало на фоне подписания на саммите Украина-ЕС соглашения об “открытом небе”, которое открывает доступ как европейским компаниям-перевозчикам в аэропорты Украины, так и украинским перевозчикам в аэропорты ЕС. По сути, DCH Ярославского закладывает основы украинской школы аэропортостроения”, – сказал эксперт.

Он считает, что второй аэропорт в портфеле успешных проектов группы DCH будет обеспечивать развитие наземной инфраструктуры, а также поможет отрасли авиаперевозок работать в условиях пандемии COVID-19.

Цыбулько отметил, что приход в проект компании Onur уравнял потенциал подрядчика, который отвечает за освоение государственных денег на строительство аэродрома, с потенциалом частного инвестора DCH.

“То, что отечественная компания DCH строит уже второй крупный аэропорт в Украине, позволяет предположить, что развитие украинского аэропортовой сети в будущем можно будет решать в расчете на национальные строительные мощности и экспертизу. К тому же турецкая дорожно-строительная компания Оnur, которая приступает к обустройству взлетно-посадочной полосы, уже настолько “осела” в Украине, что ее можно уже считать едва ли не украинской, а ее опыт позволяет рассчитывать на скорость и качество выполнения работ”, – подытожил политолог.

Накануне Ярославский во время инспекции стройплощадки сообщил, что общестроительные работы по пассажирскому терминалу на площадке Международного аэропорта Днепр проделаны на 30%, идут бетонные работы и установка металлоконструкций, рабочие приступили к прокладке инженерных сетей.

“Работы идут ударными темпами, я ежеминутно и ежечасно контролирую строительство терминального комплекса. Кроме того, сейчас решился вопрос по строительству аэродрома, на площадку заходит мощный оператор – Onur. Уверен, что мы можем закончить строительство аэропорта в конце следующего, 2022-го, года. И Украина получит еще один роскошный аэропорт”, – заявил Ярославский.

DCH уже вложила в проект более 200 млн грн.

Контекст:

Аэропорт Днепропетровск был открыт в 1943 году, в связи с чем нуждается в модернизации. Терминал находится в частной собственности компании “Днеправиа”, взлетно-посадочная полоса принадлежит государству. В марте 2018 года городской голова Днепра Борис Филатов заявлял, что новый аэропорт в Днепре построят при поддержке бизнесмена Александра Ярославского.

Ярославский говорил, что готов инвестировать в строительство аэровокзального комплекса, если государство выделит деньги на взлетно-посадочную полосу. “Как только первая гривна от государства придет, сразу воткнется первая лопата”, – обещал он. Бизнесмен прогнозировал, что строительство займет около двух с половиной лет и обойдется в $70 млн.

15 сентября 2020 года в Мининфраструктуры сообщали, что в Днепре начинают подготовительные работы по строительству нового аэродромного комплекса.

В марте 2021 года глава министерства заявил о начале строительства первой очереди нового аэродрома в Днепре. “Уже к концу следующего года пассажиры смогут пользоваться новым терминалом, а самолеты – новым перроном”, – сообщил министр.

В госбюджете на 2021 год на проектирование и строительство аэродрома в Днепре заложено 1,4 млрд грн (.xls).

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