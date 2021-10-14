В Японии распустили нижнюю палату парламента

Такое решение было принято для того, чтобы провести досрочные всеобщие выборы. В правительстве призвали заинтересованные стороны обеспечить проведение честных и справедливых выборов.

Срок полномочий членов нижней палаты парламента истекает 21 октября, Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой стремится обеспечить большинство с партнером по коалиции, Правоцентристской партией Комэйто, сообщило Kyodo News.

По сведениям телерадиокомпании NHK, правительство провело внеочередное заседание и объявило 19 октября датой выборов в Палату представителей. Подсчет голосов пройдет 31 октября.

Контекст:

Оппозиционные партии Японии пытаются сформировать единый фронт накануне выборов и усиливают давление на Кисиду, пишет Kyodo News.

Из 465 мест в нижней палате ЛДП и Комэйто получили 310 на последних выборах в октябре 2017 года. Кисида заявил, что на этот раз правящая коалиция получит минимум 233 места.

Опрос Kyodo News, проведенный в сентябре, показал, что 44,5% респондентов планировали голосовать за ЛДП, а 14,9% отдали бы голоса за Конституционно-демократическую партию.

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