Из-за COVID-19 школьные каникулы в Украине могут продлить на три-четыре недели – Кузин

“Обычно школьные каникулы продолжаются в течение двух недель, сейчас дискутируют о продлении этого срока на три-четыре недели”, – сказал он.

Главный санврач Украины напомнил, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала перенести начало осенних каникул с 25 октября на 18-е, “поскольку суммарный вклад школьников и педагогов в эпидемический процесс – около 10–15%”.

“За счет такого решения пытаются уменьшить нагрузку на систему здравоохранения в тех областях, где есть сверхнормативная нагрузка на больницы. Такое решение может стать действенным для противодействия пандемии”, – объяснил Кузин.

В ряде регионов Украины уже приняли решение о начале каникул с 18 октября, сообщало “РБК-Украина”. Это касается, в частности, Мелитополя, Харькова, Ивано-Франковска, Винницы, Кропивницкого, Черкасс. Во Львове с 18 октября ученики средней и старшей школы перейдут на дистанционное обучение, осенние каникулы начнутся с 25 октября.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 14 октября 2021 года в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 59,9 тыс. пациентов с COVID-19.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабинет Министров продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 21 сентября госкомиссия на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории страны с 23 сентября.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из “зеленой” зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

11 октября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что почти 84% педагогов в Украине уже получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

13 октября в Минздраве заявили, что сотрудников сферы образования, которые до ноября не получат прививки против COVID-19, будут отстранять от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

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