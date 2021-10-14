Пресса Мозамбика: только русские могут решить проблемы региона

Редакция африканской газеты Dossier&Factos, размышляя по поводу кризиса безопасности в стране, пришла к выводу, что наилучшим решением для Мозамбика могут быть русские специалисты. На севере страны действует исламистское движение «Ансар аль-Сунна». Жертвами боевиков с 2017 года стали не менее 2500 человек, в действительности число погибших может быть еще выше.

При этом надежды на западные государства мало. Это не самые надежные партнеры: на глазах у всего мира США бросили своих союзников в Афганистане, не менее громкой и показательной была ситуация в Мали, где французы оставили страну без защиты.

С другой стороны, подчеркивает африканское издание, в Африке активен куда более надежный партнер. РФ неоднократно успешно разрешала кризисы с терроризмом по всему миру. Так, именно россияне из «ЧВК Вагнера» заключили соглашение с правительством Мали после провала французской миссии. Российские инструкторы блестяще справились с задачей обучения армии Центральноафриканской республики: недавняя попытка переворота в стране провалилась, а террористические группировки, пытавшиеся захватить столицу, были разбиты, и их остатки рассеялись по лесам. Так что, по мнению газеты, правительству Мозамбика следует установить контакт с россиянами: более внушительного опыта борьбы с экстремистами сейчас нет ни у кого.