“Вкусные и хрустящие, как в детстве”. Слоеные трубочки с белковым кремом. Рецепт

“Сегодня будем готовить с вами “воспоминания из детства” – вкусненькие, хрустящие слоеные трубочки с белковым кремом”, – подписала видео Глинская.

Слоеные трубочки. Ингредиенты:

1 кг пресного слоеного теста;

20 г желтка;

10 мл воды;

мука (для подпылки);

сахарная пудра (для декора).

Приготовление:

1. Подпылите стол мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной 3–4 мм. Если вы хотите сделать свое, домашнее, пресное слоеное тесто, рецепт можно посмотреть здесь.

2. Срежьте неровный край сверху и снизу. Нарежьте тесто на полоски шириной 2,5 см. Длина полосок – 40 см.

3. Для приготовления слоеных трубочек понадобятся конусы, их можно приобрести или сделать самостоятельно. Возьмите конус и намотайте на него внахлест тесто.

4. Выложите трубочки на противень с пергаментом стыком вниз на небольшом расстоянии друг от друга. Смажьте трубочки желтком с водой.

5. Отправьте их в разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут.

Итальянская меренга (белковый крем). Ингредиенты:

90 г белка;

180 г сахара;

60 мл воды;

щепотка лимонной кислоты или 1 ч. л. лимонного сока.

Приготовление:

1. Отправьте в сотейник воду и сахар. Поставьте на плиту и варите до температуры 120 градусов, ни в коем случае не помешивайте.

2. Возьмите миску с холодной водой, зачерпните ложкой небольшое количество сиропа и влейте в воду. Нужно скатать пальчиками мягкий шарик. Если получилось, то сироп готов. Снимите сотейник с плиты.

3. Взбейте белок с лимонной кислотой, во время взбивания мелкой струйкой влейте в него сироп. Должны быть устойчивые пики.

4. Переложите крем в кондитерские мешки с насадкой “закрытая звезда” диаметром 8 мм и или круглой диаметром 9–10 мм.

5. Извлеките конусы из трубочек и начините их. Сначала с помощью круглой насадки, а потом – фигурной.

Если вы хотите приготовить другую начинку для трубочек, здесь рецепты еще четырех видов крема.

ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube

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