“Вкусные и хрустящие, как в детстве”. Слоеные трубочки с белковым кремом. Рецепт
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“Сегодня будем готовить с вами “воспоминания из детства” – вкусненькие, хрустящие слоеные трубочки с белковым кремом”, – подписала видео Глинская.
Слоеные трубочки. Ингредиенты:
1 кг пресного слоеного теста;
20 г желтка;
10 мл воды;
мука (для подпылки);
сахарная пудра (для декора).
Приготовление:
1. Подпылите стол мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной 3–4 мм. Если вы хотите сделать свое, домашнее, пресное слоеное тесто, рецепт можно посмотреть здесь.
2. Срежьте неровный край сверху и снизу. Нарежьте тесто на полоски шириной 2,5 см. Длина полосок – 40 см.
3. Для приготовления слоеных трубочек понадобятся конусы, их можно приобрести или сделать самостоятельно. Возьмите конус и намотайте на него внахлест тесто.
4. Выложите трубочки на противень с пергаментом стыком вниз на небольшом расстоянии друг от друга. Смажьте трубочки желтком с водой.
5. Отправьте их в разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут.
Итальянская меренга (белковый крем). Ингредиенты:
90 г белка;
180 г сахара;
60 мл воды;
щепотка лимонной кислоты или 1 ч. л. лимонного сока.
Приготовление:
1. Отправьте в сотейник воду и сахар. Поставьте на плиту и варите до температуры 120 градусов, ни в коем случае не помешивайте.
2. Возьмите миску с холодной водой, зачерпните ложкой небольшое количество сиропа и влейте в воду. Нужно скатать пальчиками мягкий шарик. Если получилось, то сироп готов. Снимите сотейник с плиты.
3. Взбейте белок с лимонной кислотой, во время взбивания мелкой струйкой влейте в него сироп. Должны быть устойчивые пики.
4. Переложите крем в кондитерские мешки с насадкой “закрытая звезда” диаметром 8 мм и или круглой диаметром 9–10 мм.
5. Извлеките конусы из трубочек и начините их. Сначала с помощью круглой насадки, а потом – фигурной.
Если вы хотите приготовить другую начинку для трубочек, здесь рецепты еще четырех видов крема.
ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube
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