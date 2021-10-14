Кучма: Очень хочу, чтобы руководство Грузии видело в личности Саакашвили не своего политического оппонента, а признанного миром архитектора уникальных реформ

“Михаил Саакашвили – очень многогранная сложная личность. Не удивительно, что сложившаяся с Михаилом ситуация тоже очень сложная и простого выхода не имеет. Для его поиска всем сторонам надо приложить максимальную взвешенность и настоящую мудрость. Я очень надеюсь, что руководство украинского государства выдержит это давление, не поступившись ни интересами нашего гражданина, ни стратегическими императивами отношений с ключевым партнером – Грузией. Я очень хочу чтобы руководство демократической Грузии прежде всего видело в личности Михаила Саакашвили не своего политического оппонента, а признанного миром архитектора уникальных реформ. В значительной мере именно благодаря ему Грузия приблизилась к европейским ценностям, среди которых абсолютно безусловной является гуманизм. Наконец, я настойчиво призываю самого Михаила прекратить голодовку. Я знаю его как решительного бойца и верующего христианина. Но истощать себя означает терять силы, без которых в дальнейшем борьба становится невозможной. А причинять себе непоправимый вред – это смертный грех”, – заявил Кучма.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.

Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

По состоянию на 13 октября политик голодает 13-й день, и его адвокаты говорят, что у Саакашвили ухудшилось состояние здоровья.

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