 

В результате пожара в многоэтажном доме на Тайване погибло по меньшей мере 46 человек

14.10.2021, 16:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Большинство погибших отравилось продуктами горения.

Также известно о 41 пострадавшем.

Большое количество погибших объясняется рядом факторов, в том числе проживанием в доме слабых и немощных людей, “хаотичной” планировкой и отсутствием пожарной сигнализации выше шестого этажа. Дымом оказались заполнены в основном верхние этажи – выше седьмого.

Агентство рассказало, что горевшее здание построено 40 лет назад и было коммерческо-жилым. В частности, этажи с первого по пятый не использовались, а на этажах с 7-го по 11-й проживало 120 семей.

Причина пожара пока не названа, ведется расследование.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.03 / В Японии представили новый спорткар Mazda Cosmo Vision

02.10 / Новую модель смартфона Redmi Note 10 Lite представили и начнут продавать уже сегодня

25.09 / Нападавший на первого помощника Зеленского Шефира использовал оружие с глушителем – МВД Украины

12.08 / Минск может передать России в ближайшее время задержанных наемников ЧВК “Вагнер” – СМИ

11.02 / “Каждый просто мечтает на тебе нажиться”. alyona alyona рассказала, почему ей не понравился пятидневный отдых в Египте за $300

16.04 / Онлайн-дискуссия “Эскалация действий России и поддержка Украины со стороны Запада”. Трансляция

04.07 / Элджею разрешили въезд на Украину

12.03 / Замглавы правительства Ставропольского края задержан по делу о взятках

29.09 / Видео: Возвращение Греты Тунберг

06.09 / Отравление Навального. Посол Украины в Германии призвал власти ФРГ ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика