В результате пожара в многоэтажном доме на Тайване погибло по меньшей мере 46 человек

Большинство погибших отравилось продуктами горения.

Также известно о 41 пострадавшем.

Большое количество погибших объясняется рядом факторов, в том числе проживанием в доме слабых и немощных людей, “хаотичной” планировкой и отсутствием пожарной сигнализации выше шестого этажа. Дымом оказались заполнены в основном верхние этажи – выше седьмого.

Агентство рассказало, что горевшее здание построено 40 лет назад и было коммерческо-жилым. В частности, этажи с первого по пятый не использовались, а на этажах с 7-го по 11-й проживало 120 семей.

Причина пожара пока не названа, ведется расследование.

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