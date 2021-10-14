В МИД России считают, что появление военно-учебной миссии в Украине усилит конфликт на Донбассе

“Озабоченность, конечно, вызывает рассмотрение Брюсселем планов по развертыванию в Украине военно-тренировочной миссии Евросоюза. Реализация этой инициативы, а она, кстати говоря, напрямую противоречит Минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряженности на Донбассе. Она также будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу Минского комплекса мер. В этой связи мы призываем отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага”, – сказала Захарова.

Захарова добавила, что если решение Брюсселя является обдуманным, то на какие цели он ориентирован.

Глава Европейского совета Шарль Мишель, комментируя идею появления такой миссии, отметил, что ЕС видит возможности усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу создания военно-учебной миссии ЕС в Украине.

Контекст:

В середине сентября СМИ сообщили, что ЕС рассматривает варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине. Предполагается, что в военно-консультативной миссии ЕС (EUATM) будут работать 60 сотрудников. Ее основная цель – консультировать департамент образования Министерства обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ по внедрению плана реформирования профессионального военного образования.

В украинском МИД, комментируя заявления об этой инициативе, сказали, что украинская и европейская стороны действительно обсуждают различные модели дальнейшего взаимодействия, среди которых и военно-учебная миссия. В ведомстве считают, что начало такой миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС.

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